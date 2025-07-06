В Госдуме собрались отменить оценки по четырем неосновным школьным предметам

С другой, в современной школе плотно увязано все. Можно сказать однозначно, что дети будут довольны зачетами, администраторы, по факту, наверное, тоже. А вот предметники по данным дисциплинам — вряд ли. В новой системе оплаты труда учителя могут принять коэффициент «сложности предмета», и он будет низким. Вдобавок ученики просто забьют на «физры» и «рисования», мотивация к этим предметам упадет окончательно. Учителя в ответ тоже могут «забить», а могут выдать усиление активности в разных смотрах, на онлайн-платформах и конкурсах. Что, в свою очередь, совершенно не понравится родителям.