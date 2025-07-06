В Госдуме собрались отменить оценки по четырем неосновным школьным предметам

Отменить пятибалльную систему оценивания по творческим и «требующим природных задатков» дисциплинам, таким как музыка, ИЗО, труд и физкультура, предлагают в Госдуме. Идея не нова — на ведомственном уровне это собирались сделать еще в 2003 году. В парламенте идея облегченного преподавания неосновных дисциплин всплывала несколько раз. Крайним был 2021 год, когда формально школам «зачет» разрешили. Сейчас велик шанс, что повсеместный переход на зачетную систему состоится.
О том, что по физкультуре, музыке, труду и ИЗО вместо пятибалльной системы оценок, возможно, введут зачетную, высказалась глава думского Комитета по просвещению Ирина Белых. «Не каждый ребенок может превосходно петь, и не каждый, кто, скажем, играет на фортепиано, может мастерски играть в волейбол или лазить по канату», — отметила предкомитета. И указала, что министерству предстоит «разработать критерии».
Отмашку очередному витку «зачетомании» касательно творческих дисциплин, физической культуры и труда на этот раз дал вице-спикер ГД Борис Чернышов. Еще в начале этого учебного года он предложил внедрить зачетную систему по неосновным предметам. Которые «не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей». Чернышов направил письмо на имя министра просвещения РФ, в котором писал и про успеваемость. Мол, дети и так волнуются из-за оценок в школе, а тут еще какие-то «тройки» по рисованию и труду.
А 4 июля по предложению думского Комитета по охране здоровья депутаты создали постановление, в котором рекомендовали школе означенную зачетную систему по 4 предметам. Перед тем хорошенько обсудив тему на правчасе «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта». В парламенте высказались не только думцы, но и министры спорта и здравоохранения РФ, замминистра просвещения РФ, они же и подписали постановление.
— Решение приняли очень объемное, — говорит эксперт в области образования, методист и преподаватель Анастасия Гордеева. — Там и про справки на физкультуру, про комиссии ПМПК (психо-медико-педагогические), чтобы родителей обязать ее проходить. Есть про детские спортшколы. И такой тоже подпункт имеется, чтобы министерству вместе с Рособрнадзором «проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам “Физическая культура”, “Изобразительное искусство”, “Музыка”, “Труд (технология)”.
Понятно, почему в рамках новой Стратегии развития образования наказано оптимизировать школьную нагрузку, убрать «все лишнее», грубо говоря. Нельзя уменьшить число предметов или часы по стандарту. Но можно убрать отчетность, «загруз» у детей. Еще деталь — средний балл после окончания 9-го класса, по которому дети поступают в систему СПО (колледжи, техникумы, училища), на него эти дисциплины тоже влияют. А сегодня к СПО особое внимание. И выпускников старшей школы это может коснуться, ведь идут разговоры об интегральной оценке, где важен средний балл в аттестате, а не только ЕГЭ. И там плохие оценки по неосновным предметам, если останутся, могут сыграть отрицательную роль.
С одной стороны, многие, как и авторы «МК», в своем школьном детстве страдали из-за «троек» по музыке, или рисованию, или по спорту при общем хорошем аттестате. Не всех же при рождении музы посещают или природа одарила физически.
С другой, в современной школе плотно увязано все. Можно сказать однозначно, что дети будут довольны зачетами, администраторы, по факту, наверное, тоже. А вот предметники по данным дисциплинам — вряд ли. В новой системе оплаты труда учителя могут принять коэффициент «сложности предмета», и он будет низким. Вдобавок ученики просто забьют на «физры» и «рисования», мотивация к этим предметам упадет окончательно. Учителя в ответ тоже могут «забить», а могут выдать усиление активности в разных смотрах, на онлайн-платформах и конкурсах. Что, в свою очередь, совершенно не понравится родителям.
СПРАВКА «МК».
Решение о том, дабы сделать эти дисциплины неосновными, было принято в 2003 году Ольгой Васильевой на посту министра образования РФ. Далее планировалось ввести по ним систему «зачет/незачет».
В учебном году-2021−2022 было выпущено ведомственное постановление о новом порядке заполнения школьных аттестатов: по музыке, ИЗО и физкультуре в аттестате можно ставить «зачет/незачет». По физкультуре уточнение — зачетная система применяется, если ученик относится к специальной медицинской группе. В настоящее время таким подходом пользуются многие частные школы, и оценки по творческим и неосновным предметам там «ни на что не влияют».
В гимназиях императорской России различная гимнастика, рисование и музыка (хоровое пение) были факультативами наряду с фехтованием или танцами. Физкультуру включили в основную школьную программу времен СССР в 1920−30-е, когда начали развиваться система и нормативы ГТО. Музыка появилась в школе в 1940-е годы, труд — в 1950-е.