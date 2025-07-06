Роспотребнадзор отслеживает информацию о вспышке розового лишая в Таиланде

Розовый лишай Жибера — это кожное заболевание, чаще всего поражающее людей в возрасте от 10 до 35 лет. Считается, что его возбудителем является вирус. Характерный признак болезни — появление красновато-розовых пятен диаметром несколько сантиметров. У некоторых пациентов пятна могут чесаться. Для облегчения симптомов рекомендуется использовать увлажняющие кремы или принимать антигистаминные препараты. Также возможны головная боль, лихорадка, боли в мышцах и суставах.