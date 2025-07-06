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Роспотребнадзор отслеживает информацию о вспышке розового лишая в Таиланде

Точное количество заболевших пока не известно.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор сообщил, что следит за поступающими сведениями о вспышке розового лишая Жибера в Таиланде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Точное число заболевших в стране не уточняется.

Розовый лишай Жибера — это кожное заболевание, чаще всего поражающее людей в возрасте от 10 до 35 лет. Считается, что его возбудителем является вирус. Характерный признак болезни — появление красновато-розовых пятен диаметром несколько сантиметров. У некоторых пациентов пятна могут чесаться. Для облегчения симптомов рекомендуется использовать увлажняющие кремы или принимать антигистаминные препараты. Также возможны головная боль, лихорадка, боли в мышцах и суставах.

Заболевание не является заразным и обычно проходит самостоятельно в течение 6−8 недель.

Ранее врач-инфекционист Мурад Шахмарданов рассказал, в каких странах можно заразиться вирусом чикунгунья.