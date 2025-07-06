Росавиация: в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 задержаны

Как отмечается в публикации, такая статистика имеется по данным, представленным на 18:00 по московскому времени в воскресенье, 6 июля. В ближайшие три часа на вылет также запланировано 65 рейсов из терминала B и 11 рейсов из терминала C. К вылету готовятся 15 тысяч пассажиров. Они проходят необходимые процедуры.