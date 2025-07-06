Росавиация: в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 задержаны

На данный момент в Шереметьево отменен прилет и вылет 171 рейса. Еще 56 запланированных вылетов задержаны. Об этом сообщает Росавиация. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале представителя ведомства.
Как отмечается в публикации, такая статистика имеется по данным, представленным на 18:00 по московскому времени в воскресенье, 6 июля. В ближайшие три часа на вылет также запланировано 65 рейсов из терминала B и 11 рейсов из терминала C. К вылету готовятся 15 тысяч пассажиров. Они проходят необходимые процедуры.
«По данным на 18:00 МСК в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов», — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Шереметьево совместно с его крупнейшим перевозчиком «Аэрофлот» уже увеличил численность сотрудников в воздушной гавани. Кроме того, ситуацию контролирует замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.
При этом перебои в работе аэропортов присутствуют и в других регионах. Так, рейсы временно не обслуживают воздушные гавани в Иваново, Калуге, Пскове, Тамбове и Санкт-Петербурге. В последнем городе в аэропорту Пулково было отменено 90 рейсов. Задержаны еще 37. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. Там отменен прилет и вылет 26 рейсов. Задержанными остаются еще 13.
Похожая ситуация в Шереметьево наблюдалась также в субботу, 5 июля. Тогда вечером стало известно, что отменены были сразу 174 рейса. При этом еще 47 оказались задержаны. Всему виной погодные условия, а также атаки украинских беспилотников.