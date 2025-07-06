Женщин пока не берут: В России появились первые предложения туров в Афганистан

Напомним, что ещё в апреле Life.ru сообщал о регистрации товарного знака «Талибан Тур» для путешествий в Афганистан. В экстремальную страну планировалось отправлять туристические группы от трёх до пяти человек на две недели. Желающим хотели показать Кандагар и познакомить с афганской культурой.