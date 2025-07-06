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Женщин пока не берут: В России появились первые предложения туров в Афганистан

Российский туристический рынок пополнился уникальным предложением — турами в одну из самых сложных и малодоступных стран мира Афганистан. Новый экстремальный тур рассчитан на восемь дней и семь ночей. Стоимость подобного приключения варьируется от 223,2 до 254,6 тысячи рублей, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Важно отметить, что базовая цена не включает ряд существенных расходов: международный перелёт до Кабула, медицинскую страховку, визовое оформление и обязательную охрану туристов. Первая группа отважных путешественников, состоящая исключительно из мужчин, планирует отправиться в рискованное путешествие уже через неделю. Туроператоры подчёркивают повышенные меры безопасности и тщательный отбор участников.

Напомним, что ещё в апреле Life.ru сообщал о регистрации товарного знака «Талибан Тур» для путешествий в Афганистан. В экстремальную страну планировалось отправлять туристические группы от трёх до пяти человек на две недели. Желающим хотели показать Кандагар и познакомить с афганской культурой.