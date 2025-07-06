Большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси

В 2025 году почти все названные праздники (кроме субботы, 8 марта) выпали на будние дни. При этом не обошлось и без переносов в связи с предпраздничными понедельниками и постпраздничными пятницами, а значит и без больших выходных. Скажем, белорусы отдыхали в таком режиме на православное Рождество (6 января переносилось на 11 января), на Радуницу (отработка понедельника, 28 апреля, перешла на субботу, 26 апреля). За пятницу, 4 июля, отработка предстоит в субботу, 12 июля. А рабочая неделя с 15 декабря продлится по 20 декабря включительно: предстоит поработать за перенесенную пятницу, 26 декабря.