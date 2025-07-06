Большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси

Количество больших выходных без переносов и отработок в 2026 году названо в Беларуси сайтом myfin.by.
В целом, в течение календарного года белорусы могут рассчитывать на десять дополнительных выходных дней. Это праздники и праздничные дни, которые объявлены в стране нерабочими, если они выпадают на будний день.
Речь идет в первом полугодии про Новый год — 1 и 2 января, Рождество у православных верующих — 7 января, День женщин — 8 марта, Радуницу, день поминовения у православных, — вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году — 29 апреля), а также День труда — 1 мая и День Победы — 9 мая. Во втором полугодии белорусы отмечают 3 июля День независимости Республики Беларусь (День Республики), а также 7 ноября День Октябрьской революции и 25 декабря католическое Рождество.
В 2025 году почти все названные праздники (кроме субботы, 8 марта) выпали на будние дни. При этом не обошлось и без переносов в связи с предпраздничными понедельниками и постпраздничными пятницами, а значит и без больших выходных. Скажем, белорусы отдыхали в таком режиме на православное Рождество (6 января переносилось на 11 января), на Радуницу (отработка понедельника, 28 апреля, перешла на субботу, 26 апреля). За пятницу, 4 июля, отработка предстоит в субботу, 12 июля. А рабочая неделя с 15 декабря продлится по 20 декабря включительно: предстоит поработать за перенесенную пятницу, 26 декабря.
А вот какие перспективы с дополнительными выходными в 2026 году. 1 и 2 января — Новый год — приходятся на четверг и пятницу. Потому четырехдневные большие выходные с по 4 января белорусам точно обеспечены. 7 января — снова выходной: в среду отмечается православное Рождество. А вот 8 марта выпадает на воскресенье. Минус один возможный допвыходной.
Радуница всегда выпадает на вторник. В 2026-м это будет 21 апреля. Как правило, предшествующий понедельник (в данном случае — 20 апреля) переносится на предыдущую или последующую субботу. В первом случае, белорусов будет ждать три выходных подряд, во втором — четыре.
День труда отметим в пятницу 1 мая — это три выходных дня кряду. А вот 9 мая, День Победы, — суббота. Потому праздновать предстоит в рамках обычных выходных. 3 июля в 2026-м — это пятница. Значит, снова большие выходные без отработок. Так же будет и с католическим Рождеством 25 декабря. А вот 7 ноября — суббота.
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