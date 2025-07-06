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Заммэра Максим Ликсутов: Фестиваль «Парк Света» на Северном речном вокзале посетили около 160 тыс. человек

4 и 5 июля на Северном речном вокзале столицы впервые прошел уникальный фестиваль «Парк Света».

4 и 5 июля на Северном речном вокзале столицы впервые прошел уникальный фестиваль «Парк Света». Он мгновенно стал популярным среди горожан — за два дня его посетили около 160 тысяч человек.

Вся территория парка речного вокзала была поделена на пять зон — по числу морей, с которыми Москва соединена каналами. Это Белое, Балтийское, Черное, Азовское и Каспийское моря. Пространство было украшено световыми инсталляциями, а на фасаде здания вокзала прошло свето-проекционное шоу. Еще одно мультимедийное шоу состоялось прямо на воде, на специальной передвижной платформе. Всего же в рамках фестиваля прошло шесть представлений. Кульминацией стало выступление Родиона Газманова.

Но главное, что гости фестиваля смогли больше узнать о водном транспорте, морских и речных путешествиях, значении водных путей для жизни столицы. Два дня эксперты читали увлекательные лекции, а юные гости фестиваля участвовали в мастер-классах.

«Грандиозный фестиваль “Парк Света” на Северном речном вокзале 2 дня радовал жителей и гостей столицы уникальными световыми шоу. За два дня его посетили порядка 160 тыс. человек. Развиваем Северный речной вокзал не только как транспортный объект, но и как востребованное культурное пространство по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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