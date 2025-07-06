Заммэра Максим Ликсутов: Фестиваль «Парк Света» на Северном речном вокзале посетили около 160 тыс. человек

Вся территория парка речного вокзала была поделена на пять зон — по числу морей, с которыми Москва соединена каналами. Это Белое, Балтийское, Черное, Азовское и Каспийское моря. Пространство было украшено световыми инсталляциями, а на фасаде здания вокзала прошло свето-проекционное шоу. Еще одно мультимедийное шоу состоялось прямо на воде, на специальной передвижной платформе. Всего же в рамках фестиваля прошло шесть представлений. Кульминацией стало выступление Родиона Газманова.