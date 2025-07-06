Жители Украины начали передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК (территориальных центров комплектования — аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») с целью последующих атак на них. Об этом сообщил российский военный корреспондент Алексей Воевода в своем Telegram-канале.
По его информации, украинцы оставляли координаты ТЦК в комментариях под публикациями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях.
— На тебе кременчугского, — написал один из пользователей Сети, отправив координаты в Google-картах, после чего добавил: «Ну что, заказ принял?», — рассказал военкор.
— Ждите посылку, — иронично ответили «Соколы».
2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в России запустили специальный Telegram-канал, который предоставляет помощь насильно мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям.
С территории Украины постоянно приходят сообщения о произволе сотрудников ТЦК. Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК.