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Украинцы начали делиться с российской армией координатами зданий ТЦК

Жители Украины начали передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК (территориальных центров комплектования — аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») с целью последующих атак на них. Об этом сообщил российский военный корреспондент Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

Жители Украины начали передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК (территориальных центров комплектования — аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») с целью последующих атак на них. Об этом сообщил российский военный корреспондент Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

По его информации, украинцы оставляли координаты ТЦК в комментариях под публикациями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях.

— На тебе кременчугского, — написал один из пользователей Сети, отправив координаты в Google-картах, после чего добавил: «Ну что, заказ принял?», — рассказал военкор.

— Ждите посылку, — иронично ответили «Соколы».

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в России запустили специальный Telegram-канал, который предоставляет помощь насильно мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям.

С территории Украины постоянно приходят сообщения о произволе сотрудников ТЦК. Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК.

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