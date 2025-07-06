Рекордные почти полмиллиона туристов посетили Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» за полгода 2025

Член Совета Республики, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александром Коркотадзе заявил телеканалу СТВ о почти полумиллионе туристов, посетивших данный объект за первое полугодие 2025-го.
При этом, по словам Коркотадзе, за весь 2024-й, который стал рекордным по посещаемости в мемориальном комплексе, в Брестскую крепость приехало 602 тысячи гостей.
«За полгода у нас уже более 460 тысяч человек, — оценил показатели 2025-го директор. — И провели сотрудники мемориала без малого 7 тысяч экскурсий».
Среди интересных для посетителей Александр Коркотадзе назвал и классический музей цитадели — музей обороны Брестской крепости, и новые экспозиции, которые стали возможны благодаря проектам Союзного государства:
«Это и музей-летопись Брестской крепости, оборона Восточного форта, Форт № 5 Брестской крепости, в которых есть и интерактивные элементы».
Всего в мемориальном комплексе, отметил его директор, пять постоянных экспозиций, а еще 15 лет назад действовал лишь Музей обороны Брестской крепости.
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