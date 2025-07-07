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26 рейсов из Нижнего Новгорода были отменены из-за ограничений полетов

Еще 13 рейсов задерживаются, их пассажиры ожидают вылета в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода с вечера пятницы дважды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За это время были отменены 26 рейсов. Еще у 13 самолетов задержали отправку — пассажиры ожидают вылета в аэропорту. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также в Росавиации отметили, что на поезда между Нижним Новгородом и Москвой в обоих направлениях на 6—8 июля в наличии почти девять тысяч свободных мест. При необходимости их количество может быть увеличено.

Напомним, что нижегородский аэропорт столкнулся с продолжительными ограничениями полетов. Они были введены в пятницу вечером и продлились 35 часов до утра воскресенья. Затем в этот же день воздушное пространство повторно закрыли на несколько часов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Смена усилена для оперативной отправки пассажиров.