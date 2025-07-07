26 рейсов из Нижнего Новгорода были отменены из-за ограничений полетов

Напомним, что нижегородский аэропорт столкнулся с продолжительными ограничениями полетов. Они были введены в пятницу вечером и продлились 35 часов до утра воскресенья. Затем в этот же день воздушное пространство повторно закрыли на несколько часов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Смена усилена для оперативной отправки пассажиров.