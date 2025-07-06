В поезда «Гранд экспресс» между Москвой и Петербургом включили допвагоны

В компании заявили, что продают билеты по классу 2К.
Там отметили, что меры приняли для помощи пассажирам, авиарейсы которых задержали или отменили в аэропортах столицы и Петербурга.
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. «Гранд сервис экспресс» добавила вагоны в оба состава поезда № 53/54 «Гранд экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва и обратно, сообщила компания. Речь идет о составах, отправляющихся с 6 июля.
В компании заявили, что продают билеты по классу 2К.
Там отметили, что меры приняли для помощи пассажирам, авиарейсы которых задержали или отменили в аэропортах столицы и Петербурга.