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В поезда «Гранд экспресс» между Москвой и Петербургом включили допвагоны

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. «Гранд сервис экспресс» добавила вагоны в оба состава поезда № 53/54 «Гранд экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва и обратно, сообщила компания. Речь идет о составах, отправляющихся с 6 июля.

Источник: РИА "Новости"

В компании заявили, что продают билеты по классу 2К.

Там отметили, что меры приняли для помощи пассажирам, авиарейсы которых задержали или отменили в аэропортах столицы и Петербурга.