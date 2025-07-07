Срочники из Челябинской области пополнили Президентский полк

В Президентский полк попадают прошедшие специальный отбор, кандидатов оценивают сотрудники УФСБ при взаимодействии с военкоматами и призывными комиссиями. Проверяются физическая выносливость и морально-психологическая подготовка, медицинские показатели. Претендентам предстоит пройти множество собеседований и тестов, которые позволят определить, способны ли они молниеносно среагировать в экстремальной ситуации.