Срочники из Челябинской области пополнили Президентский полк

Срочники из Челябинской области отправились на службу в войсковую часть Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
В Президентский полк попадают прошедшие специальный отбор, кандидатов оценивают сотрудники УФСБ при взаимодействии с военкоматами и призывными комиссиями. Проверяются физическая выносливость и морально-психологическая подготовка, медицинские показатели. Претендентам предстоит пройти множество собеседований и тестов, которые позволят определить, способны ли они молниеносно среагировать в экстремальной ситуации.
«На основании проведённых региональным ФСБ мероприятий по отбору “кремлёвцев” принимается решение об отправке самых достойных кандидатов в элитные войска России», — отметили в ведомстве.
Президентский полк имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно Верховному главнокомандующему. Ежегодно его пополняют срочники из 30 регионов страны. Они участвуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.