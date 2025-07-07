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Срочники из Челябинской области пополнили Президентский полк

Отбор кандидатов проводили сотрудники УФСБ.

Источник: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Срочники из Челябинской области отправились на службу в войсковую часть Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В Президентский полк попадают прошедшие специальный отбор, кандидатов оценивают сотрудники УФСБ при взаимодействии с военкоматами и призывными комиссиями. Проверяются физическая выносливость и морально-психологическая подготовка, медицинские показатели. Претендентам предстоит пройти множество собеседований и тестов, которые позволят определить, способны ли они молниеносно среагировать в экстремальной ситуации.

«На основании проведённых региональным ФСБ мероприятий по отбору “кремлёвцев” принимается решение об отправке самых достойных кандидатов в элитные войска России», — отметили в ведомстве.

Президентский полк имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно Верховному главнокомандующему. Ежегодно его пополняют срочники из 30 регионов страны. Они участвуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.