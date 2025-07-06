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Знаковые монументы Брестской крепости пройдут реставрацию

Директор мемориала сообщил, что монументы Брестской крепости пройдут реставрацию.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета Республики, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александром Коркотадзе рассказал телеканалу СТВ о предстоящих ремонтных работах на знаковых объектах цитадели.

«В этом году у нас осуществляется дальше проект, который называется программа Союзного государства по реставрации, музеификации, ремонту объектов мемориального комплекса “Брестская крепость-герой”. То есть и главный наш монумент пройдет еще одну реставрацию, и вход главный, звезда, и остальные наши монументы», — отметил Коркотадзе.

Также директор мемориального комплекса сказал, что «люди приезжают сюда прежде всего за погружением в историю».

Также, по словам директора, рекордные почти полмиллиона туристов посетили Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в первом полугодии 2025-го.

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