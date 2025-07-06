Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после острого инфаркта

«Была действительно сложная операция, но сейчас Виктор Иванович чувствует себя значительно лучше», — сообщил Меньшиков в соцсетях. По его словам, Сухоруков сейчас восстанавливается на даче в кругу семьи. Актер сохраняет бодрость духа и даже планирует в ближайшее время посетить театр.