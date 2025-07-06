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Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после острого инфаркта

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков поделился подробностями о здоровье народного артиста России Виктора Сухорукова, перенесшего в начале марта операцию на открытом сердце.

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков поделился подробностями о здоровье народного артиста России Виктора Сухорукова, перенесшего в начале марта операцию на открытом сердце.

После острого инфаркта миокарда у актера возникли осложнения, а обследование выявило серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Была действительно сложная операция, но сейчас Виктор Иванович чувствует себя значительно лучше», — сообщил Меньшиков в соцсетях. По его словам, Сухоруков сейчас восстанавливается на даче в кругу семьи. Актер сохраняет бодрость духа и даже планирует в ближайшее время посетить театр.

Меньшиков поблагодарил поклонников за беспокойство о здоровье коллеги, отметив, что Сухоруков полон оптимизма.

Напомним, что 73-летний артист, известный по фильмам «Брат-2» и многим другим работам, продолжает оставаться одним из самых востребованных актеров российского кино и театра.

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