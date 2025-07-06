Ученые назвали четыре отличия в структуре мозга психопатов и обычных людей

Кроме того, общий объем мозга у людей с выраженной психопатией оказался на 1,45 процента меньше, чем у контрольной группы. Исследователи отметили, что для Фактора 1 — эмоциональной отстраненности — достоверных различий в структуре мозга не было обнаружено. Это может указывать на то, что нейробиологическая основа различных аспектов психопатии неоднородна.