Россиянам рассказали о вреде креветок

«Креветки накапливают в себе тяжелые металлы, поэтому очень важно покупать качественный продукт и выбирать марки известных производителей, которым можно доверять», — говорится в материале ОСН. Также там добавляют, что стоит обращать внимание и на их срок годности на упаковке.