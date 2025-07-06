Протвино на грани: жители боятся закрытия последней больницы

Горемычными и брошенными ощущают себя жители экс-наукограда Протвино. Обезличенный придаток Серпухова с населением 40 тысяч человек теряет последнюю инфраструктуру. Пронеслись слухи, что в городе вот-вот закроют единственную больницу. И люди верят, потому что ранее «благополучно» закрыли роддом, морг, кладбище и ЗАГС. «В Протвино нельзя родиться, жениться и умереть», — с горечью констатируют местные, и это, к сожалению, не фигура речи.
«Очень обидно, что обезглавили и обескровили наш город, — говорит председатель Совета ветеранов атомной промышленности, энергетики и науки города Протвино Николай Поправко. — У нас уже два года после слияния с Серпуховом нет мэра. Вся инфраструктура ушла за 20 километров. Раньше все было в шаговой доступности, а теперь на автобусе за любой справкой приходится ехать. Если инсульт у человека, то везут в Москву, если инфаркт — то в Подольск, а морг у нас теперь в Чехове».
По словам Николая Васильевича, раньше в Протвино было две большие рецептурные государственные аптеки, и там всегда хватало нужных препаратов. Теперь в городе 21 коммерческая аптека, необходимых лекарств нет, а на то, что есть, цены заоблачные.
«Я писал во все инстанции: Володину, Матвиенко, Кириенко, Бастрыкину… Никто мне пока не ответил», — сокрушается Поправко.
И вот сейчас впору оплакивать некогда грандиозный больничный комплекс Протвино. 23 тысячи квадратных метров — богатейшая инфраструктура. А врачей нет. Недавно появились слухи, что больницу закрывают. Местные власти, правда, опровергают эти слухи, уточняя, что стационар перейдет в другое подчинение. В какое — загадка. Ведь однажды он уже перекочевывал из региона в область и из области в регион.
Началось, правда, все не сегодня. Ещё в 2020 году в сети интернет был опубликован приказ главного врача больницы города Протвино о сокращении 47 штатных единиц.
Приказ вызвал бурное возмущение у жителей города, которые начали сбор подписей под коллективной жалобой. Ее они направили в Минздрав, Роспотребнадзор, прокуратуру и приемную президента Владимира Путина. В своем обращении протвинцы говорили о нехватке в больнице масок, перчаток, расходных материалов. Обращали внимание на то, что врачи сильно загружены и ждать по вызову их приходится по нескольку дней: «Зарплаты медикам сокращаются, практически прекращена выплата стимулирующих средств, а на приеме при пациенте медсестра падает от усталости в обморок…», — рассказывали жители корреспонденту газеты «МК-Серпухов».
Ситуация тогда не разрешилась а, наоборот, — усугубилась. На сегодняшний день больница сильно недоукомплектована персоналом (хотя в 2023 году в ней было модернизировано несколько отделений). В результате все чаще пациентов направляют в Серпухов и Подольск за несколько десятков километров.
Руководство стационара настаивает на том, что прием больных продолжится, и все останется по-прежнему. Вот только людям не надо по-прежнему. Им снова кажется, что их обманывают.