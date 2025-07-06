Протвино на грани: жители боятся закрытия последней больницы

«Очень обидно, что обезглавили и обескровили наш город, — говорит председатель Совета ветеранов атомной промышленности, энергетики и науки города Протвино Николай Поправко. — У нас уже два года после слияния с Серпуховом нет мэра. Вся инфраструктура ушла за 20 километров. Раньше все было в шаговой доступности, а теперь на автобусе за любой справкой приходится ехать. Если инсульт у человека, то везут в Москву, если инфаркт — то в Подольск, а морг у нас теперь в Чехове».