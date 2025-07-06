Массовое захоронение вагнеровцев под Самарой взяли под видеонаблюдение

Информация о массовых захоронениях бойцов ЧВК на этом кладбище впервые появилась в марте 2023 года. Уже в апреле там был установлен мемориал, торжественное открытие которого прошло с участием Евгения Пригожина — тогда ещё действующего главы ЧВК.