Массовое захоронение вагнеровцев под Самарой взяли под видеонаблюдение

На Николаевском кладбище в Волжском районе Самарской области, где покоятся бойцы частной военной компании «Вагнер», появилось видеонаблюдение.
Камеры установлены у мемориальных памятников — на входе и выходе с участка, где находятся захоронения.
Система оборудована как защита от возможных противоправных действий. Об этом сообщает издание 63.RU.
Информация о массовых захоронениях бойцов ЧВК на этом кладбище впервые появилась в марте 2023 года. Уже в апреле там был установлен мемориал, торжественное открытие которого прошло с участием Евгения Пригожина — тогда ещё действующего главы ЧВК.
Теперь новые меры безопасности призваны обеспечить должный уровень уважения к памяти погибших и сохранить достойный внешний вид мемориала.
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