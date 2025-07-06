Неделя в Молдове начинается с аномальной жары: Синоптики обещают +40 градусов — сколько продлится пекло

В Молдове установится экстремально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в южных районах страны достигнет +40 градусов, а в центре и на севере — от +35 до +38. Такая жара считается аномальной для начала июля и может продержаться несколько дней.
Синоптки ранее объявляли оранжевый код метеоопасности в связи с высоким риском перегрева, обезвоживания и солнечных ударов. Медики рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце, особенно в полуденные часы, носить головные уборы и пить больше воды.
Погода в ближайшее время.
По предварительным данным, жаркая волна продлится до середины недели, а затем возможен незначительный спад температуры до +32…+34 градусов, но о настоящем похолодании говорить пока рано. Осадков в ближайшие дни также не ожидается, что увеличивает риск засухи и пожаров.