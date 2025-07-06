Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при укусе змеи

При укусе змеи нужно действовать быстро, ведь счет человеческой жизни здесь идет на минуты.
Если человека укусила змея, то его следует разместить на ровной поверхности, ограничив его подвижность с целью замедления распространения яда по организму. Об этом рассказала профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета Марина Костюченко в беседе с Общественной службой новостей (ОСН).
«Пострадавшего следует уложить в горизонтальное положение, минимизировав движения для замедления распространения яда. Обеспечьте ему полный покой. Если сможете, перенесите его в дом или удобное и защищенное место», — сказала Костюченко в разговоре с ОСН. После чего стоит тут же позвонить в скорую помощь.
Также она добавила, что руку или ногу, пострадавшую от укуса змеи, необходимо иммобилизировать с помощью повязки, либо доступных подручных материалов, придав конечности оптимальное положение. Такая мера позволяет замедлить распространение яда по организму. Кроме того, укушенное место следует освободить от стягивающих предметов.
Пострадавшему рекомендуется обеспечить обильное потребление жидкости, чтобы уменьшить содержание токсичных веществ в крови. Оптимальным выбором является чистая питьевая вода, однако также допускается использование крепкого чая или бульона. В случаях, если у человека наступил анафилактический шок, нужно незамедлительно провести сердечно-легочную реанимацию.
«Если наступил анафилактический шок, сопровождающийся остановкой дыхания, следует незамедлительно начать сердечно-легочную реанимацию. [Начать] проводить ее нужно до прибытия специалистов», — подчеркнула врач.
С начала лета в регионах России участились случаи укусов змей, в том числе ядовитых гадюк: только в Сургуте за последние недели в больницы поступили четверо детей с укусами, двое из которых пострадали именно от гадюки. Медики напоминают, что с наступлением теплого сезона змеи становятся особенно активными, поэтому при прогулках на природе важно соблюдать осторожность и при укусе незамедлительно обращаться за медицинской помощью.