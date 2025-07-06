Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при укусе змеи

С начала лета в регионах России участились случаи укусов змей, в том числе ядовитых гадюк: только в Сургуте за последние недели в больницы поступили четверо детей с укусами, двое из которых пострадали именно от гадюки. Медики напоминают, что с наступлением теплого сезона змеи становятся особенно активными, поэтому при прогулках на природе важно соблюдать осторожность и при укусе незамедлительно обращаться за медицинской помощью.