Телеведущий Шепелев и дизайнер Тулупова подали заявление в ЗАГС

Кроме того, поклонники российского комика Антона Шастуна заподозрили его в тайной женитьбе с возлюбленной Ириной Кузнецовой. Сам Шастун информацию о свадьбе пока никак не прокомментировал. При этом фанаты заметили, что Кузнецова на своих последних фотографиях в социальной сети выглядит очень счастливой.