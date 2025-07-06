Новый электрокар из РФ в невыносимых условиях показал, на что способен

Он подчеркнул, что испытания проводились в условиях крайне низких температур. По его словам, отечественная машина успешно завершила 10-дневные испытания, подтвердив работоспособность российских литий-ионных аккумуляторов. За этот период они выработали свой ресурс менее чем на 10 процентов.