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Новый электрокар из РФ в невыносимых условиях показал, на что способен

Российский электромобиль «Атом» продемонстрировал высокую надежность в экстремальных климатических условиях на Северном полюсе. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Новый российский электрокар отличает надежная батарея.

Российский электромобиль «Атом» продемонстрировал высокую надежность в экстремальных климатических условиях на Северном полюсе. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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«Российский электромобиль “Атом” успешно прошел тестовые испытания в жестких температурных условиях Северного полюса», — рассказал Лихачев, комментируя итоги испытаний. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что испытания проводились в условиях крайне низких температур. По его словам, отечественная машина успешно завершила 10-дневные испытания, подтвердив работоспособность российских литий-ионных аккумуляторов. За этот период они выработали свой ресурс менее чем на 10 процентов.

Электромобиль «Атом» разрабатывает российская компания АО «Кама» с 2021 года. В мае 2025 года его дали протестировать водителям.