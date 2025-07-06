Ученые рассказали, в чем опасность жарких летних ночей для пожилых мужчин

Исследователи провели анализ статистики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин в возрастных группах 60−64 и 65−69 лет, проживающих на территории Англии и Уэльса, за период с 2001 по 2015 год. В рамках работы рассматривались только летальные случаи, произошедшие в летние месяцы — июне и июле. Примечательно, что связь между повышенной ночной температурой и увеличением риска инфаркта или инсульта не была выявлена у мужчин пожилого возраста, а также у женщин независимо от их возраста.