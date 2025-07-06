Три работника детского лагеря под Молодечно пострадали при тушении пожара, отравившись продуктами горения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что три работника детского лагеря под Молодечно пострадали при самостоятельном тушении пожара в спальном корпусе, отравившись продуктами горения.
Об этом стало известно после осмотра медиками трех человек из числа персонала оздоровительного лагеря, которые тушили возгорание до прибытия спасателей. Все они госпитализированы.
Также уточняется, что о возгорании в спальном корпусе сообщила система звукового оповещения. Работники ДОЛ эвакуировали 132 человека, среди которых было 120 детей.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, о том, что спальный корпус оздоровительного лагеря горел 6 июля под Молодечно. Пять единиц специальной техники выезжали на ликвидацию ЧП. Как выяснилось, загорелось имущество, но точные причины еще будут установлены.
До приезда сотрудников МЧС персонал лагеря самостоятельно провел эвакуацию.
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