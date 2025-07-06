Три работника детского лагеря под Молодечно пострадали при тушении пожара, отравившись продуктами горения

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, о том, что спальный корпус оздоровительного лагеря горел 6 июля под Молодечно. Пять единиц специальной техники выезжали на ликвидацию ЧП. Как выяснилось, загорелось имущество, но точные причины еще будут установлены.