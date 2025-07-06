Bild: балтийский курорт Бинц в соцсети сделал отсылку к эпохе Гитлера

Официальный аккаунт известного немецкого курорта Бинц на острове Рюген в Балтийском море разместил фото времён нацистской Германии. Об этом сообщило издание Bild.
На черно-белом снимке 1938 года изображён один из объектов курорта гитлеровской эпохи. Отмечается, что именно в этот период еврейские владельцы многих местных отелей и заведений были подвергнуты насильственной экспроприации. Вскоре после этого по всей стране произошли массовые погромы против евреев. В результате этого тысячи людей лишились прав, имущества, а многие были ограблены и убиты.
Журналисты обратились к администрации курорта за комментарием. Представитель Бинца признал произошедшее ошибкой и принёс публичные извинения.
«Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Само собой, мы немедленно удалили публикацию», — заявила представитель курорта.
Ранее сообщалось, что ФРГ усилила контроль над идущими на восток судами в Балтийском море.