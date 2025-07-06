«Новая глава»: Экс-солистка Serebro станет мамой во второй раз

Ранее стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце родится третий ребёнок. В своём личном блоге она опубликовала кадры фотосессии, на которой заметно её округлившийся живот. Вместе с ней также был жених музыкант Пётр Дранга и дочь от первого брака Мия. Известно, что первое время актриса упрямо опровергала своё положение после того, как блеснула на премии в белом платье, которое подчёркивало изменения в фигуре знаменитости.