«Очень вкусный»: лиса в прямом эфире украла смартфон у туриста на Сахалине

Пресс-служба Калининградского зоопарка поделилась кадрами с маленьким детенышем муравьеда, который тайно крадет у своей матери еду. Сотрудники зоосада рассказали, что, пока родительница по имени Кайя спала, ее ребенок решил самостоятельно сползти с ее спины и направиться к миске с едой. В пресс-службе отметили, что материнское молоко и взрослый корм нормально сочетаются в рационе новорожденного муравьеда.