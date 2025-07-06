«Очень вкусный»: лиса в прямом эфире украла смартфон у туриста на Сахалине

На Сахалине лиса украла смартфон у туриста, который решил приманить животное с помощью устройства. Причем все это мужчина снимал на видео, а съемка не прекратилась даже в зубах у хищницы. Видео «ограбления в прямом эфире» распространилось в Сети.
На опубликованных, в том числе и в Telegram-канале Shot, кадрах видно, как турист пытается привлечь лису с помощью устройства, приговаривая: «Держи, очень вкусный телефон». Хищница аккуратно подошла, а затем ловко выхватила смартфон и побежала прочь.
Мужчина, ругаясь, погнался за воровкой, но лиса оказалась быстрее. В конце ролика животное кладет телефон на землю. Дальнейшая судьба устройства неизвестна, но комментаторы предполагают, что владелец смог вернуть его, поскольку видео оказалось в Сети.
Животные нередко становятся воришками. Зимой в подмосковном Волоколамске появился енот, который по ночам проникает в коттеджный поселок и ворует обувь у его жителей. В Сети появилось видео, на котором видно, как животное сначала пытается утащить поилку, а затем объектом его интереса становится ботинок, стоящий у дома.
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