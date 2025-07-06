Фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах собрал 30 тысяч гостей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично посетил одно из самых значимых культурных событий региона — фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озёрах.
Он осмотрел площадку, убедился в соблюдении мер безопасности и проверил работу оперативных служб.
По его словам, всё организовано чётко и слаженно. С руководителями задействованных организаций было проведено совещание, посвящённое обеспечению порядка и комфорта гостей мероприятия. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Несмотря на смену названия, популярность фестиваля не только не снизилась — она выросла. По информации первого вице-губернатора Александра Фетисова, на поляну собралось более 30 тысяч человек.
Это жители практически всех регионов России — от Чукотки до Калининграда, а также гости из Казахстана и Белоруссии.
На разных сценических площадках прошли концерты, творческие встречи, поэтические чтения и музыкальные конкурсы.
Атмосфера события, как отметил глава региона, действительно особенная: «Здесь особенная аудитория — семейная, спокойная, доброжелательная. Это то, что объединяет людей через годы».
Кульминацией фестиваля стал большой концерт на Главной гитаре — символической сцене, где выступают победители и почетные гости.
Итоги конкурса:
Авторы:
— Наиля Коржак (Ульяновск) и Владимир Лисицын (Таруса).
Дуэты и ансамбли:
— Сергей Сушков и Наталья Покаржевская (Казань).
Поэты:
— Дмитрий Камынин (Самара), Сергей Селезнев (Ярославль).
Исполнители:
— Николай Осягин (Октябрьский, Башкортостан).
Победителями стали уже признанные авторы и исполнители, однако свои награды получили и яркие дебютанты, чьи работы отметили жюри и зрительный зал.
Призёры:
Дмитрий Длясин (Тольятти).
Татьяна Родькина (Ульяновск).
Владимир Патов (Волгодонск).
Глава региона подчеркнул, что фестиваль бардовской песни на самарской земле будет жить, развиваться и собирать ценителей авторской музыки, несмотря ни на какие обстоятельства.
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