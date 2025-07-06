Разработан рецепт безглютенового хлеба из нетрадиционного сырья

Как отметила разработчик, могар устойчив к высоким температурам, поэтому культивируется в основном в южных регионах. Но, проведя собственное исследование, команда выяснила, что для выращивания могара пригодны и земли Новгородской области. Уже есть предприятия, заинтересованные в этом. «Кроме того, могар — это растение, которое можно использовать для разных нужд. Сено могара лучше усваивается организмом животного, чем ячмень, пшеница. Зеленая масса культуры содержит сахар, витамины, каротин, полноценные по аминокислотному составу белки, углеводы, макро- и микроэлементы. Помимо этого, зерно содержит спирт, дрожжи, крахмал и т. д. Растущий спрос на семена могара в последние годы свидетельствует об актуальности этой культуры как кормовой», — пояснила она.