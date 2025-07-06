Кардиолог рассказал, почему нельзя самостоятельно отменять лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях

Ранее кардиологи отмечали, что жалобы на перебои в работе сердца и другие признаки аритмии часто становятся поводом для обращения к врачу, а своевременная диагностика и консультация специалиста позволяют определить необходимость терапии. В 2024 году в России была расширена программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволило более 960 тысячам человек получать необходимые препараты в рамках федерального проекта.