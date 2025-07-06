Кардиолог рассказал, почему нельзя самостоятельно отменять лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях

Самостоятельный отказ от приема лекарств может обернуться серьезными осложнениями при болезнях сердца и сосудов.
Среди людей широко распространено заблуждение, что после стабилизации артериального давления необходимость в приеме таблеток отпадает. Однако в большинстве случаев поддержание нормальных показателей становится возможным исключительно за счет регулярного приема назначенных препаратов. Самовольный отказ от лечения без согласования с лечащим врачом способен привести к обострению заболеваний сердца и сосудов. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Рудоманов.
«Часть пациентов вместо назначений врача полагаются на травы, советы знакомых или рецепты из интернета, считая, что народные средства лучше таблеток. Кажется, что натурально — значит безопасно. На деле отсутствие контроля и доказанной эффективности может обернуться серьезными осложнениями, особенно при заболеваниях сердца и сосудов», — подчеркнул Рудоманов в разговоре с «Известиями».
Врач отметил, что при отсутствии подробных разъяснений пациенты зачастую не понимают необходимости в лечении. Осознание наличия хронического заболевания является серьезным психологическим испытанием для человека, а сложные схемы приема медикаментов вызывают у пациентов дополнительное беспокойство. Особенно трудно соблюдать лечение, когда назначено несколько препаратов с различными режимами приема, что может привести к путанице.
Рудоманов также добавил, что проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России до сих пор стоит остро. Они являются одной из наиболее основных причин смерти людей.
«Сердечно-сосудистые заболевания — все еще основная причина смертности в России: по данным Росстата, в 2024 году на их долю пришлось более 45% всех смертей. Ежегодно от инфарктов и инсультов погибают свыше 800 тысяч человек», — сказал врач-кардиолог.
Ранее кардиологи отмечали, что жалобы на перебои в работе сердца и другие признаки аритмии часто становятся поводом для обращения к врачу, а своевременная диагностика и консультация специалиста позволяют определить необходимость терапии. В 2024 году в России была расширена программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволило более 960 тысячам человек получать необходимые препараты в рамках федерального проекта.