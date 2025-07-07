Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей начнут лишать прав после диспансеризации

Совет Федерации одобрил закон, который позволит Госавтоинспекции отзывать водительские права на основании медицинских противопоказаний, выявленных, в том числе, в ходе диспансеризации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Если в процессе планового медосмотра обнаружатся болезни, несовместимые с вождением, информация об этом попадет в единый реестр, а водитель будет обязан пройти дополнительное освидетельствование в течение трех месяцев. В случае отказа удостоверение аннулируется автоматически.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этого момента медицинская справка станет цифровой, но по желанию водителя ее можно будет получить и на бумаге. Согласно нововведениям, инспекторы ГИБДД не получат доступ к диагнозам, но будут видеть отметку о наличии противопоказаний.

Также сенаторы одобрили повышение штрафов за нарушение ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции штраф увеличится до 7−10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю может грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Кроме того, собственников грузовиков ожидает суровое наказание за уклонение от весового и габаритного контроля — штраф до 600 тысяч рублей.

Представители МВД заверили, что защита персональных данных будет обеспечена, а вмешательство в частную медицинскую информацию исключено. Однако вопросы по обеспечению конфиденциальности все же прозвучали на заседании — сенаторы опасаются утечек данных в случае сопряжения медицинских и полицейских баз.