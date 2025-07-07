Водителей начнут лишать прав после диспансеризации

Если в процессе планового медосмотра обнаружатся болезни, несовместимые с вождением, информация об этом попадет в единый реестр, а водитель будет обязан пройти дополнительное освидетельствование в течение трех месяцев. В случае отказа удостоверение аннулируется автоматически.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этого момента медицинская справка станет цифровой, но по желанию водителя ее можно будет получить и на бумаге. Согласно нововведениям, инспекторы ГИБДД не получат доступ к диагнозам, но будут видеть отметку о наличии противопоказаний.
Также сенаторы одобрили повышение штрафов за нарушение ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции штраф увеличится до 7−10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю может грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Кроме того, собственников грузовиков ожидает суровое наказание за уклонение от весового и габаритного контроля — штраф до 600 тысяч рублей.
Представители МВД заверили, что защита персональных данных будет обеспечена, а вмешательство в частную медицинскую информацию исключено. Однако вопросы по обеспечению конфиденциальности все же прозвучали на заседании — сенаторы опасаются утечек данных в случае сопряжения медицинских и полицейских баз.