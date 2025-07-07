Водителей начнут лишать прав после диспансеризации

Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этого момента медицинская справка станет цифровой, но по желанию водителя ее можно будет получить и на бумаге. Согласно нововведениям, инспекторы ГИБДД не получат доступ к диагнозам, но будут видеть отметку о наличии противопоказаний.