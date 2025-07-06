Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали: пошел абсцесс

Сестра Жанны Фриске попала в больницу. Незадолго до этого Наталья рассказала о плохом самочувствие в социальных сетях, а спустя время выложила снимок из больницы и сообщила, что ее готовят к операции. Все происходило стремительно, потому что пошел абсцесс.
«Меня прооперировали. Состояние еще немного пьяненькое. Экстренная была операция, потому что пошел абсцесс. Доктор сказал, что я правильно сделала и приехала в больницу. Просто какой-то ужас. Спасибо всем за поддержку. Буду стараться поправиться быстрее», — поделилась подробностями произошедшего Наталья.
Она добавила, что вовремя обратила за помощью к медикам, ведь по словам врачей позже могло быть хуже. Свое состояние перед операцией Фриске сравнила с пребыванием в аду: «Передумала все, что только можно. Выплакала все слёзы».
Наталья Фриске опубликовала фото из больницы. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.
Фриске рассказала, что месяц назад у неё была гнойная ангина. И тогда казалось, что заболевание прошло. Но спустя время появилась боль в шее, а потом заболел лимфатический узел. Боли усиливались, поэтому она срочно поехала в больницу.
Наталья поблагодарила подписчиков за поддержку, а также призвала следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам.
Ранее Наталья рассказывала журналистам, что пока что не готова возвращаться на сцену. Она занята воспитанием дочки и домашними делами.