Гонщики врезались в толпу зрителей на чемпионате Германии по велоспорту

В сентябре прошлого года велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер скончалась в больнице после падения во время заезда на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Трагедия произошла 26 сентября на велогонке по шоссе. 18-летняя спортсменка не справилась с управлением и упала, получив серьезную травму головы. Девушку срочно доставили в больницу с помощью вертолета в очень тяжелом состоянии. Медики долго боролись за ее жизнь, однако так и не смогли ее спасти.