«Спецкоммунавтотранс» оценил стоимость стекла и макулатуры в заготовительных пунктах Беларуси

Отметим, что, по информации ОАО «Белвторресурсы» (а у компании порядка 65 заготовительных пунктов только в столице Беларуси), цена килограмма стеклобоя в Минске варьируется от 6 до 17 копеек. А за кило макулатуры дают 0,27 рубля.