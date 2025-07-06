«Спецкоммунавтотранс» оценил стоимость стекла и макулатуры в заготовительных пунктах Беларуси

Главный инженер «Спецкоммунавтотранс» Андрей Хвин оценил на круглом столе журнала «Экономика Беларуси» стоимость стекла в заготовительных пунктах Беларуси, сравнив со стоимостью макулатуры. Об этом пишет БелТА.
По словам специалиста, буквально все стекло из контейнеров, предназначенных для данного вида отходов, выбирается до погрузки содержимого в мусоровозы. Хорошая закупочная стоимость на заготовительных пунктах с этим процессом связана напрямую.
«Раньше в приоритете была макулатура, и ее в контейнерах для раздельного сбора оказывалось очень мало», — добавил Хвин.
Отметим, что, по информации ОАО «Белвторресурсы» (а у компании порядка 65 заготовительных пунктов только в столице Беларуси), цена килограмма стеклобоя в Минске варьируется от 6 до 17 копеек. А за кило макулатуры дают 0,27 рубля.
Тем временем замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева сказала, что «в крупных городах, где сортировочных объектов достаточно, наращивать количество заготовительных пунктов не нужно».
«Поскольку чем их больше, тем меньше процент выборки на линиях сортировки», — уточнила Воробьева, добавив: это предусматривает Стратегия по обращению с коммунальными отходами.
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