В Росавиации сообщили, что в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 задержаны

Значительные перебои в работе авиаузлов зафиксированы в воскресенье, 6 июля, в нескольких регионах России. По данным Росавиации, к 18:00 мск в аэропорту Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 рейсов задержаны. В ближайшие три часа запланирован вылет 76 рейсов, через которые планируют вылететь около 15 тысяч пассажиров.
Не менее сложная ситуация сложилась и в других городах. В петербургском аэропорту Пулково отменено 90 рейсов, 37 задержаны. В Нижнем Новгороде не состоялись 26 рейсов, еще 13 отложены. Временные ограничения на прием и отправку рейсов также введены в аэропортах Иваново, Калуги, Пскова и Тамбова.
Росавиация продолжает мониторить ситуацию. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний и заранее прибывать в аэропорты.
Ведомство обещает оперативно информировать о развитии ситуации и восстановлении нормальной работы авиаузлов.
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