В Росавиации сообщили, что в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 задержаны

Не менее сложная ситуация сложилась и в других городах. В петербургском аэропорту Пулково отменено 90 рейсов, 37 задержаны. В Нижнем Новгороде не состоялись 26 рейсов, еще 13 отложены. Временные ограничения на прием и отправку рейсов также введены в аэропортах Иваново, Калуги, Пскова и Тамбова.