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В Санкт-Петербурге ненадолго открыли аэропорт Пулково

Росавиация: Пулково в Петербурге открыт для приема самолетов с 21:30 до 22:30.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге на короткий промежуток времени открыт аэропорт Пулково. В течение ближайшего часа он будет принимать воздушные суда. Об этом сообщает Росавиация. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале.

Как известно, на протяжении всего дня 6 июля в аэропорту Пулково действовали ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Однако теперь ограничения временно сняты. В период с 21:30 до 22:30 по московскому времени аэропорт Пулково снова начнет принимать воздушные судна.

«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 МСК», — говорится в сообщении.

Тем временем в Шереметьево в Москве проблемы с авиасообщением сохраняются. Там отменен сразу 171 рейс. Еще 56 задержаны.