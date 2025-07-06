В Санкт-Петербурге ненадолго открыли аэропорт Пулково

Как известно, на протяжении всего дня 6 июля в аэропорту Пулково действовали ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Однако теперь ограничения временно сняты. В период с 21:30 до 22:30 по московскому времени аэропорт Пулково снова начнет принимать воздушные судна.