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«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче со «Спартаком» — 2:2

В напряжённом матче на московской «Локомотив Арена» самарские футболисты дважды выходили вперёд, однако «красно-белые» сумели отыграться и уйти от поражения.

В напряжённом матче на московской «Локомотив Арена» самарские футболисты дважды выходили вперёд, однако «красно-белые» сумели отыграться и уйти от поражения.

На 62-й минуте полузащитник Наиль Умяров неудачно сыграл у ворот своей команды — его удар завершился автоголом. «Крылья» повели в счёте, а на 73-й минуте Вадим Раков, выступающий за самарский клуб на правах аренды из «Локомотива», точным ударом удвоил преимущество самарцев.

Однако «красно-белые» не сдались. Сначала на 75-й минуте Игорь Дмитриев сократил разницу, отправив мяч в сетку после розыгрыша штрафного. А всего через две минуты Ливай Гарсия сравнял счёт товарищеского матча.

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