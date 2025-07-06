«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче со «Спартаком» — 2:2

На 62-й минуте полузащитник Наиль Умяров неудачно сыграл у ворот своей команды — его удар завершился автоголом. «Крылья» повели в счёте, а на 73-й минуте Вадим Раков, выступающий за самарский клуб на правах аренды из «Локомотива», точным ударом удвоил преимущество самарцев.