Эксперт рассказал, в чем вред кофе без кофеина

«Исследования подтверждают, что такой напиток, как и обычный кофе, способен уменьшать вероятность возникновения диабета. Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином, — улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний — для декафа неактуальны. При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью», — подчеркнул Панов.