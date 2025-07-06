МВД в российском городе ввело визуальную маркировку для депортируемых мигрантов

В Нижегородском аэропорту были замечены мигранты, которые были одеты в специальные жилеты. Согласно новой процедуре, такие иностранные граждане обязаны носить яркие жилеты с надписью «Подлежит выдворению» на спине.
Как сообщает телеграм-канал «МК», эта мера направлена на усиление контроля и предотвращение побегов мигрантов перед выдворением. Яркие жилеты позволяют сотрудникам правоохранительных органов и аэропорта быстро идентифицировать лиц, подлежащих депортации, среди других пассажиров.
По данным источника, в случае успешной реализации проекта в аэропорту, практика визуальной маркировки будет распространена на железнодорожные вокзалы и пункты временного содержания иностранных граждан.
Эта инициатива стала частью комплекса мер по ужесточению контроля за миграционными потоками и соблюдением миграционного законодательства.
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