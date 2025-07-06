Пушилин: ВС РФ продолжают охват Красноармейска и перерезают логистику ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают охват Красноармейска и перерезать линии снабжения противника. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Пушилина, продвижение российских подразделений продолжается, однако в направлении Новоэкономического они сталкиваются с серьёзным сопротивлением.
«Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска. Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьезным сопротивлением в направлении Новоэкономического», — рассказал он.
Пушилин выразил уверенность в том, что освобождение всех населённых пунктов, включая Красноармейск, является неизбежным.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска продолжают идти вперед и выбивать противника из населенных пунктов.