Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ продолжают охват Красноармейска и перерезают логистику ВСУ

Российские войска доминируют практически по всей линии фронта, отметил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают охват Красноармейска и перерезать линии снабжения противника. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, продвижение российских подразделений продолжается, однако в направлении Новоэкономического они сталкиваются с серьёзным сопротивлением.

«Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска. Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьезным сопротивлением в направлении Новоэкономического», — рассказал он.

Пушилин выразил уверенность в том, что освобождение всех населённых пунктов, включая Красноармейск, является неизбежным.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска продолжают идти вперед и выбивать противника из населенных пунктов.