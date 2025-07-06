Теннисистка Павлюченкова заявила о ненависти к Уимблдону из-за судейской ошибки

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после своего матча четвертого круга Уимблдона с британкой Сонай Картал выразила резкое недовольство по поводу судейской ошибки. На пресс-конференции она рассказала, как бы она отреагировала, если бы проиграла этот поединок.
— Я бы просто сказала, что ненавижу Уимблдон, и никогда бы сюда не вернулась. Я бы сказала, что ненавижу траву и Уимблдон, — приводит ее слова «Чемпионат.ру».
В этом матче россиянка одержала победу. Встреча длилась два часа две минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в ее пользу. В первом сете, когда счет был 4:4 на подаче Павлюченковой, Картал сделала удар, который вышел за пределы корта. Судья увидел этот момент, но из-за неработающей электронной системы «хоук-ай» было решено переиграть очко. В результате Павлюченкова проиграла это очко, а затем и гейм, который, по словам спортсменки, у нее «украли».
Российский теннисист Даниил Медведев в феврале прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг. Он выразил надежду на то, что теперь спортсмены смогут «договариваться» со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о сроках наказания, приводя в пример случай Синнера, и задался вопросом, создан ли таким образом прецедент.