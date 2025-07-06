Теннисистка Павлюченкова заявила о ненависти к Уимблдону из-за судейской ошибки

В этом матче россиянка одержала победу. Встреча длилась два часа две минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в ее пользу. В первом сете, когда счет был 4:4 на подаче Павлюченковой, Картал сделала удар, который вышел за пределы корта. Судья увидел этот момент, но из-за неработающей электронной системы «хоук-ай» было решено переиграть очко. В результате Павлюченкова проиграла это очко, а затем и гейм, который, по словам спортсменки, у нее «украли».