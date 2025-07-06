После двух операций скончался боксёр по прозвищу Сибирский Тайсон

Сергей Башкиров родился в Игарке в 1971 году. В Новосибирске он служил в спортивной роте и стал финалистом чемпионата Вооружённых сил СССР. Потом вступил в ряды местного клуба «Динамо», где завоевал шесть титулов чемпиона ЦС ВФСО и дважды был чемпионом России. В 2001 году Башкиров стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации.