Роспотребнадзор предупредил о вспышке розового лишая в Таиланде

В ведомстве уточнили, что розовый лишай чаще всего возникает у молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет и может развиваться на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Симптомы могут проявляться через одну-четыре недели после перенесенной инфекции и характеризуются появлением пятен красновато-розового цвета диаметром до нескольких сантиметров.