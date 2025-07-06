Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристку Александру Трусову поздравляют с пополнением в семье

Фигуристка Александра Трусова опубликовала снимок с пушистым питомцем. В семье пополнение: появился шпиц по кличке Пух. Фото появилось в социальных сетях спортсменки.

По её словам, вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, они зашли в магазин товаров для животных и неожиданно увидели щенка. Пара не планировала заводить собаку, однако по признанию Трусовой, уйти без Пуха оказалось невозможным.

Ранее российская актриса Лиза Моряк рассказала, что ради роли в «Сказке о царе Салтане» ей приходилось по 10−12 часов носить костюм весом 7−10 кг. Кроме того, по её словам, артистка на девятом месяце беременности ездила на озвучание фильма. Несмотря на сильную одышку и сложности с речью из-за давления диафрагмы и речевого аппарата, звезда довела работу до конца.