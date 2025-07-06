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В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

«Гранд Сервис Экспресс» включила допвагоны в поезда между Москвой и Петербургом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания «Гранд Сервис Экспресс» на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда «Гранд Экспресс» между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля, сообщили в ГСЭ.

«Компания “Гранд Сервис Экспресс” на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда № 53/54 “Гранд Экспресс” сообщением Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург отправлением 6 июля», — говорится в сообщении.

В ГСЭ отметили, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.