В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания «Гранд Сервис Экспресс» на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда «Гранд Экспресс» между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля, сообщили в ГСЭ.
«Компания “Гранд Сервис Экспресс” на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда № 53/54 “Гранд Экспресс” сообщением Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург отправлением 6 июля», — говорится в сообщении.
В ГСЭ отметили, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.