«Калининградцы, спасибо за вашу любовь»: Дятлова и Беспрозванных посетили День города

Елена Дятлова тоже посетила мероприятие и участвовала в награждении горожан. «Наш город не был бы таким, какой он есть, без вас, его жителей. Дорогие калининградцы, спасибо за вашу любовь к городу и за всё то хорошее, что вы для него делаете. Желаю вам здоровья, благополучия и новых побед! С праздником! С днём рождения, Калининград!», — написала глава администрации.