«Калининградцы, спасибо за вашу любовь»: Дятлова и Беспрозванных посетили День города

Алексей Беспрозванных посетил День города в Калининграде. Об этом сообщает региональное правительство.
Финальные события празднования прошли на двух площадках: в Центральном парке и на стадионе «Балтика». На главной сцене награждали участников СВО с семьями, лауреатов премии «Вдохновение» и семейные династии.
Елена Дятлова тоже посетила мероприятие и участвовала в награждении горожан. «Наш город не был бы таким, какой он есть, без вас, его жителей. Дорогие калининградцы, спасибо за вашу любовь к городу и за всё то хорошее, что вы для него делаете. Желаю вам здоровья, благополучия и новых побед! С праздником! С днём рождения, Калининград!», — написала глава администрации.
В Калининграде в День города родились 18 мальчиков и 11 девочек.