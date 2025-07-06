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Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров умер в 54 года

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет. Об этом стало известно из сообщения новосибирского боксерского клуба «Крепость» в социальной сети «ВКонтакте».

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет. Об этом стало известно из сообщения новосибирского боксерского клуба «Крепость» в социальной сети «ВКонтакте».

Сын спортсмена сообщил, что Башкиров боролся с опухолью спинного мозга, перенес два хирургических вмешательства и прошел 24 из 25 курсов лучевой терапии.

В 2001 году Башкиров завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,5 килограмма. На профессиональном ринге он провел 19 боев, одержав 14 побед.