Пулково призывает пассажиров ночных рейсов следить за расписанием

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге призывает пассажиров рейсов, запланированных на вечернее и ночное время, внимательно отслеживать информацию о вылетах через онлайн-табло аэропорта. Об этом сообщила Росавиация.
«Пулково просит пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за расписанием через онлайн-табло аэропорта», — сказано в сообщении.
В случае переноса времени вылета не рекомендуется заранее приезжать в аэропорт.
Накануне пресс-служба Пулково сообщила о задержании более 50 рейсов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов.