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Пулково призывает пассажиров ночных рейсов следить за расписанием

Граждан попросят не приезжать заблаговременно в случае переноса рейса.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге призывает пассажиров рейсов, запланированных на вечернее и ночное время, внимательно отслеживать информацию о вылетах через онлайн-табло аэропорта. Об этом сообщила Росавиация.

«Пулково просит пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за расписанием через онлайн-табло аэропорта», — сказано в сообщении.

В случае переноса времени вылета не рекомендуется заранее приезжать в аэропорт.

Накануне пресс-служба Пулково сообщила о задержании более 50 рейсов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов.