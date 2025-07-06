Пулково открыт на час, в Иваново, Тамбове и Ярославле сняты ограничения

Ранее стало известно, что 6 июля к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания.