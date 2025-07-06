Андрей Рублев завершил выступление на Уимблдоне-2025

Рублев проиграл Алькарасу и вылетел с Уимблдона-2025.
Россиянин Андрей Рублев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, завершил борьбу на Уимблдонском турнире, уступив в матче четвертого круга испанцу Карлосу Алькарасу, второй ракетке мира.
Игра завершилась со счетом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6 за 2 часа 42 минуты. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать лишь один из четырех брейк-пойнтов.
Алькарас, в свою очередь, оказался сильнее в ключевы моментах и пробился в четвертьфинал престижного турнира.