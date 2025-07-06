Вспышка розового лишая в Таиланде: российских туристов призвали следовать мерам профилактики

Роспотребнадзор внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Таиланде, где участились случаи розового лишая. Ведомство призывает россиян при появлении симптомов, таких как кашель, повышение температуры, сыпь, насморк, диарея или боль в горле, немедленно обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Роспотребнадзора, Департамент медицинских услуг Таиланда сообщил о вспышке розового лишая, который часто встречается в сезон дождей. Точное число заболевших не уточняется, но ситуация находится под контролем.
Ведомство напомнило о мерах профилактики инфекций. Гражданам советуют регулярно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед едой. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду. Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, избегая сырой воды. Также рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды или кишечных расстройств.
Стоит отметить, что розовый лишай Жибера — кожное заболевание, которое чаще поражает молодых людей от 10 до 35 лет. Его появление связывают с вирусами, ослабленным иммунитетом, стрессом, переохлаждением или аллергией. Болезнь обычно не передается от человека к человеку и проходит самостоятельно через 6−8 недель.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Краснодарскому краю проводит проверку в детском лагере «Звездочка» в Джубге из-за отравления детей. Специалисты взяли пробы продуктов, воды и смывы с поверхностей в пищеблоке и столовой. Также исследованию подверглись образцы, взятые у сотрудников лагеря и вожатых.