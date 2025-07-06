Вспышка розового лишая в Таиланде: российских туристов призвали следовать мерам профилактики

Ведомство напомнило о мерах профилактики инфекций. Гражданам советуют регулярно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед едой. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду. Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, избегая сырой воды. Также рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды или кишечных расстройств.